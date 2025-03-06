İzmir’de akılalmaz olay! Ev değil uyuşturucu fabrikası

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Menderes ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda bir binanın kapıcı dairesinin uyuşturucu imalathanesine dönüştürüldüğü ortaya çıktı. Adreste yapılan aramada 2 kilo skunk maddesinin yanı sıra uyuşturucu madde üretmek için kullanılan birçok materyal ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği, ilçedeki bir apartmanın kapıcı dairesinde uyuşturucu madde yetiştirdiği yönünde bilgi aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, kapıcı dairesini imalathaneye dönüştüren H.K. (42) ve S.O.'yu (42) teknik ve fiziki takibe aldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin uyuşturucu madde yetiştirdiği tespit edildi. Cumhuriyet savcısının koordinesinde polis ekipleri, H.K. ve S.O.'nun adresine operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada 2 kilo skunk maddesinin yanı sıra uyuşturucu üretimi için vantilatör, 600 wat ışık kaynağı, buhar makinesi, koku filtresi, termometre, nem ölçer, fan motoru, 2 güç kaynağı, 2 zamanlayıcı, çeşitli ebatlarda çok sayıda boru ve madde üretiminde kullanılan bez dolap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, polis ekiplerince emniyete götürüldü. H.K. ve S.O.'nun emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.