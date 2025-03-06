Katilin timsah gözyaşları

İzmir'in Çiğli ilçesinde temizlik işçisi Süleyman Budak'ı, kayınvalidesi Ayşe Budak'ın talimatı ile silahla öldürdüğü için tutuklanan damat adayı Adem Güçer'in cenaze töreninde en önde saf aldığı ve tören sırasında çok ağladığı ortaya çıktı. Öldürülen Süleyman Budak'ın kızı olan Fatma Budak'ın ise adli kontrol şartı ile serbest kaldığı ve cinayetten haberi olmadığı ileri sürüldü.

Süleyman Budak

Ayşe Budak

NİŞANI ATTI

Karşıyaka Belediyesi'nde temizlik işçisi olan Süleyman Budak'ın ölümü ile ilgili aralarında eşi, kızı, damadının da bulunduğu 8 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştı. Yapılan sorgu sonrası azmettirici olduğu iddia edilen eşi Ayşe Budak, damadı Adem Güçer ile birlikte silahı temin eden ve yardım yataklık yapan 4 kişi tutuklanmış, aralarında kızı Fatma Budak'ın da bulunduğu 4 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest kalmıştı. Genç kızın yakınlarından öğrenilen bilgiye göre yaşadığı şoku atlatan genç kızın, babasının katili olan Adem Güçer'le olan nişanı attığı ve iki aile arasında da da gerginlik yaşadığı öğrenildi.