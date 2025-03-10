İzmir’in birçok ilçesinde su kesintisi 10 Mart Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İZSU bugün yaşanacak su kesintilerinin detaylarını duyurdu. İşte 10 Mart Pazartesi İzmir su kesintisi detayları...
Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İZSU bugün yaşanacak su kesintilerinin detaylarını duyurdu. İşte 10 Mart Pazartesi İzmir su kesintisi detayları...
BALÇOVA ÇETİN EMEÇ, EĞİTİM, FEVZİ ÇAKMAK, TELEFERİK
10.03.2025 saat 10:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
BERGAMA FATİH, GAZİOSMANPAŞA
10.03.2025 saat 09:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
BORNOVA YEŞİLOVA
10.03.2025 saat 10:25 ile 12:25 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BORNOVA ERGENE
10.03.2025 saat 10:25 ile 12:25 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BORNOVA BİRLİK, KOŞUKAVAK
10.03.2025 saat 10:32 ile 11:32 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
DİKİLİ ÇANDARLI
10.03.2025 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
FOÇA YENİBAĞARASI
10.03.2025 saat 10:10 ile 16:30 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR ALİ FUAT CEBESOY, ESENLİK, REFET BELE, TAHSİN YAZICI
10.03.2025 saat 10:20 ile 14:20 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK BOĞAZİÇİ, LEVENT
10.03.2025 saat 09:55 ile 18:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
MENEMEN HAYKIRAN
10.03.2025 saat 09:40 ile 11:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ ARTICAK, BALABANLI, BOZCAYAKA, ÇAMYAYLA, DEMİRCİLİ, HORZUM, KARADOĞAN, KAZANLI
10.03.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
SEFERİHİSAR CUMHURİYET
10.03.2025 saat 09:39 ile 11:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
SELÇUK ATATÜRK
10.03.2025 saat 09:27 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.