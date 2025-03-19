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İzmir'de bir gecede 3 iş yerini soyan hırsız yakalandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Bornova ilçesinde aynı gece 3 iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli yakalanarak tutuklandı. Gözaltına alınan hırsız çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

AA

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İzmir’de bir gecede 3 iş yerini soyan hırsız yakalandı

İzmir'de İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ile Suç Analiz Merkezi Büro Amirliği ekipleri, Bornova'da 16 Mart gecesi 3 iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayının aydınlatılması için çalışma başlattı.

Şüphelinin kimliğini belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonda A.E'yi gözaltına aldı. Zanlının ikametinde yapılan aramada ele geçirilen çalıntı eşyalar sahiplerine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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İzmir’de bir gecede 3 iş yerini soyan hırsız yakalandı İzmir’de bir gecede 3 iş yerini soyan hırsız yakalandı İzmir’de bir gecede 3 iş yerini soyan hırsız yakalandı

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