İzmir’de bir gecede 3 iş yerini soyan hırsız yakalandı

İzmir'de İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ile Suç Analiz Merkezi Büro Amirliği ekipleri, Bornova'da 16 Mart gecesi 3 iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayının aydınlatılması için çalışma başlattı.

Şüphelinin kimliğini belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonda A.E'yi gözaltına aldı. Zanlının ikametinde yapılan aramada ele geçirilen çalıntı eşyalar sahiplerine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.