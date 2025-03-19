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Haberler İzmir İzmir'de Türk bayrağına çirkin saldırı! Kameralara böyle yansıdı

İzmir'de Türk bayrağına çirkin saldırı! Kameralara böyle yansıdı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Tire ilçesinde kameralara yakalanan olayda kimliği belirsiz bir kişi, lokantada asılı olan Türk bayrağını yırtarak indirdi. Olayın ardından yakalanan saldırganın daha önceden Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde tedavi gördüğü öğrenildi

İHA

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İzmir’de Türk bayrağına çirkin saldırı! Kameralara böyle yansıdı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'deki olay, saat 03.30 sıralarında Tire İpekçiler Mahallesi Sanayi Sitesi'ndeki bir lokantada meydana geldi. Kimliği belirsiz ve başını kapüşonla kamufle eden bir kişi, lokantada asılı olan Türk bayrağını yırtarak indirdi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, saldırganın yürüdüğü, ardından lokantada asılı olan Türk bayrağını çekip kopartarak indirdiği anlar yer aldı.

SALDIRGAN YAKALANDI

Şüphelinin tespitine ve yakalanmasına yönelik yapılan titiz çalışma sonrası bayrağı kopararak götüren şüpheli şahsın İ.Ö. olduğu tespit edildi. İ.Ö. isimli şahıs, Tire-Torbalı yolunda kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın daha önceden Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde tedavi gördüğü öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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