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Haberler İzmir Yufka dayağı yiyen kaynana gözlerini açtı

Yufka dayağı yiyen kaynana gözlerini açtı

İzmir Bayındır’da gelini Emine Erince tarafından tuğla ile öldüresiye dövülen kayınvalide Haccana Erince, tedavi gördüğü yoğun bakımda 11 gün sonra gözlerini açtı. Talihsiz kayınvalide eski sağlığına kavuşmak için uzun süre fizik tedavi görecek.

ÖZEL HABER AYŞEN ALPTÜZÜN

Giriş Tarihi: Gazete

Yufka dayağı yiyen kaynana gözlerini açtı

İzmir'in Bayındır ilçesinde, evinin önünde yufka yapılmasını istemeyen gelini Emine Erince (35) tarafından tuğla ile öldüresiye dövülen kayınvalide Haccana Erince (61) tedavi gördüğü hastanede 11 gün sonra komadan çıkarak gözlerini açtı.

Yufka dayağı yiyen kaynana gözlerini açtı

Talihsiz kayınvalidenin vücutsal fonksiyonlarını tekrar geri kazanabilmesi için uzun süre fizik tedavi göreceği bildirildi. Yakınlarına, vücutsal ağrılarının yanı sıra psikolojik olarak korkularının da devam ettiğini söylediği öğrenilen Haccana Erince'nin tek dileği ise bir an önce iyileşerek tekrar eski sağlığına kavuşmak.

Yufka dayağı yiyen kaynana gözlerini açtı

İYİ HABER GELDİ

İddiaya göre, kayınvalide Haccana Erince olay günü ikamet ettikleri Hasköy'de arkadaşlarıyla birlikte geliniyle altlı üstlü oturdukları evin önünde Ramazanlık yufka yapmak istedi.

Yufka dayağı yiyen kaynana gözlerini açtı

Gelini Emine Erince ise evinin önünde yufka yapılmasını istemediğini söyleyerek kayınvalidesiyle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmada sinirlerine hakim olamayan gelin Emine Erince, eline geçirdiği tuğla ile kayınvalidesini feci şekilde dövdü. Ambulansla sevk edildiği İzmir Yeşilyurt Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan talihsiz kayınvalideden güzel haber günler sonra geldi.

Yufka dayağı yiyen kaynana gözlerini açtı Cani gelinin yufka cinneti! Kayınvalidesini komaya soktu

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