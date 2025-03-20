Yufka dayağı yiyen kaynana gözlerini açtı

İzmir'in Bayındır ilçesinde, evinin önünde yufka yapılmasını istemeyen gelini Emine Erince (35) tarafından tuğla ile öldüresiye dövülen kayınvalide Haccana Erince (61) tedavi gördüğü hastanede 11 gün sonra komadan çıkarak gözlerini açtı.

Talihsiz kayınvalidenin vücutsal fonksiyonlarını tekrar geri kazanabilmesi için uzun süre fizik tedavi göreceği bildirildi. Yakınlarına, vücutsal ağrılarının yanı sıra psikolojik olarak korkularının da devam ettiğini söylediği öğrenilen Haccana Erince'nin tek dileği ise bir an önce iyileşerek tekrar eski sağlığına kavuşmak.

İYİ HABER GELDİ

İddiaya göre, kayınvalide Haccana Erince olay günü ikamet ettikleri Hasköy'de arkadaşlarıyla birlikte geliniyle altlı üstlü oturdukları evin önünde Ramazanlık yufka yapmak istedi.

Gelini Emine Erince ise evinin önünde yufka yapılmasını istemediğini söyleyerek kayınvalidesiyle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmada sinirlerine hakim olamayan gelin Emine Erince, eline geçirdiği tuğla ile kayınvalidesini feci şekilde dövdü. Ambulansla sevk edildiği İzmir Yeşilyurt Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan talihsiz kayınvalideden güzel haber günler sonra geldi.

Cani gelinin yufka cinneti! Kayınvalidesini komaya soktu