Buca Belediyesi’nde maaş krizi: İş bırakacaklar

Geçtiğimiz aylarda toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanamadığı için greve giden Buca Belediyesi işçileri şimdi de maaşlar ve hak edişler ödenmediği için iş bırakma eylemi gerçekleştirme kararı aldı. Belediyede örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası İzmir 5 No'lu Şube, yaşanan süreçle ilgili üyelerine bilgilendirme amaçlı SMS mesajı attı. Sendikadan yapılan açıklamada yarın saat 12.00'da Buca Belediye Binası önünde basın açıklaması yapılacağı belirtildi.
Maaşlar ve hak edişlerin hesaplara yatırılmaması halinde 25 Mart Salı günü tam gün iş bırakma eylemi yapacaklarını belirten sendika Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'a 'Bir an önce maaşları yatır' çağrısında bulundu.