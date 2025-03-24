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Tarihi çarşıda korkutan yangın

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Tarihi çarşıda korkutan yangın

İZMİR'DE Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bulunan üç katlı bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, saat 10.30 sıralarında Konak ilçesinde bulunan Tarihi Kemeraltı Çarşısı Kestelli Caddesi No:18'de meydana geldi.

Tarihi çarşıda korkutan yangın

Edinilen bilgiye göre, 3 katlı bir giyim dükkanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri tarafından çevrede güvenlik önlemlerini alındı.

Tarihi çarşıda korkutan yangın

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu diğer binalara sıçramadan kısa süre içerisinde söndürüldü. Yangın sebebiyle binanın 2'nci ve 3'üncü katlarında maddi hasar oluştu.

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