Cumhuriyet Başsavcılığı’yla üniversiteler arasında iş birliği

DENETİMLİ serbestlik tedbiri uygulanan yükümlüler ve eski hükümlülerin topluma kazandırılmasına yönelik programlar doğrultusunda, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Ege Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi arasında ayrı ayrı iş birliği protokolü imzalandı. Bu önemli protokoller denetimli serbestlik tedbiri uygulanan yükümlüler ve eski hükümlülerin topluma kazandırılmasına yönelik önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

İMZA ALTINA ALINDI

PROTOKOLLER ile suç işleme oranlarını azaltmak ve bireylerin kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla eğitim, rehabilitasyon ve sosyal destek programları sunmak hedefleniyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan'ın, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ve Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz ile imzaladığı protokoller kapsamında çeşitli eğitim ve iyileştirme faaliyetleri düzenlenecek. Ayrıca, çocuk yükümlülere yönelik özel çalışmalar, denetimli serbestlik personelinin gelişimine yönelik programlar ve sosyal-kültürel etkinliklerle toplumsal uyum süreçleri desteklenecek. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ege Üniversitesi arasında imzalanan bir diğer protokol ile de kırılgan grup destek bürosuna başvuran mağdurlar ile suça sürüklenen çocukların sağlık hizmetlerine erişimini hızlandırılacak.