İzmir'de bardaki eğlence kanlı bitti: 3 ölü! "Çalışan kazara vuruldu" iddiası

İzmir'in Urla ilçesinde kapanmak üzere olan bardan çıkmamakta direnen 2 müşteri ile işletme sahibi arasında başlayan tartışma cinayetle bitti. Kavgada mekan sahibinin vurduğu amca ve yeğeni ile kazara kurşunların isabet ettiği bar çalışanı Valentina Gurgenadze can verdi.

RASTGELE ATEŞ AÇTI

İzmir'in Urla ilçesindeki bir eğlence merkezinde başlayan kavgada kan döküldü. İnşaat işçisi olan evli ve 2 çocuk babası Mustafa Sarıtaş ile yine 2 çocuk babası olan yeğeni Sadık Sarıtaş, eğlenmek için bara gitti. İddiaya göre amca yeğen, kapanış saatinde bardan çıkmamakta ısrar edince çalışanlardan S.S. ve olaya müdahale eden işletme sahibi H.B. ile tartışmaya başladı. Barda başlayan ve dışarı taşan kavganın büyümesi üzerine H.B. tabancayla rastgele ateş etmeye başladı.