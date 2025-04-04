Bardaki vahşete 7 tutuklama

İzmir'de 31 Mart tarihinde bir bar önünde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaşamını yitirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Olay, 31 Mart günü gece saat 02.00 sıralarında Urla ilçesi Altıntaş Mahallesi'ndeki bir barın önünde meydana geldi.

TABANCAYLA VURULDU

Edinilen bilgiye göre, inşaat işçisi oldukları öğrenilen Mustafa Sarıtaş (57) ve yeğeni Sadık Sarıtaş (35), eğlenmek için bara girdi. Burada amca-yeğen, iki kişiyle tartıştıktan sonra mekanın dışına çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Sadık Sarıtaş, amcası Mustafa Sarıtaş ile yabancı uyruklu Valentina Gurgenadze (51) tabancayla vurularak yaralandı. Üç kişi de hayatını kaybetti.

Polis olayının şüphelileri; H.B. (43), S.S. (49), Y.Y. (56), G.B. (34), G.G. (43), O.K. (44), A.Ö. (50), F.S. (21), T.S. (34), G.S. (32), M.O. (44) ve H.S.T.'yi (26) gözaltına aldı. Emniyete sevk edilen şüpheli şahıslar işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede H.B., S.S., Y.Y., T.S., G.S., M.O. ve F.S. tutuklanırken diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.