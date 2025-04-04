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Haberler İzmir Bardaki vahşete 7 tutuklama

Bardaki vahşete 7 tutuklama

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Bardaki vahşete 7 tutuklama

İzmir'de 31 Mart tarihinde bir bar önünde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaşamını yitirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Bardaki vahşete 7 tutuklama

Olay, 31 Mart günü gece saat 02.00 sıralarında Urla ilçesi Altıntaş Mahallesi'ndeki bir barın önünde meydana geldi.

Bardaki vahşete 7 tutuklama

TABANCAYLA VURULDU

Edinilen bilgiye göre, inşaat işçisi oldukları öğrenilen Mustafa Sarıtaş (57) ve yeğeni Sadık Sarıtaş (35), eğlenmek için bara girdi. Burada amca-yeğen, iki kişiyle tartıştıktan sonra mekanın dışına çıktı.

Bardaki vahşete 7 tutuklama

Kavgaya dönüşen olayda Sadık Sarıtaş, amcası Mustafa Sarıtaş ile yabancı uyruklu Valentina Gurgenadze (51) tabancayla vurularak yaralandı. Üç kişi de hayatını kaybetti.

Bardaki vahşete 7 tutuklama

Polis olayının şüphelileri; H.B. (43), S.S. (49), Y.Y. (56), G.B. (34), G.G. (43), O.K. (44), A.Ö. (50), F.S. (21), T.S. (34), G.S. (32), M.O. (44) ve H.S.T.'yi (26) gözaltına aldı. Emniyete sevk edilen şüpheli şahıslar işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede H.B., S.S., Y.Y., T.S., G.S., M.O. ve F.S. tutuklanırken diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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