İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan duyurdu: İzmir’de kadın mahkumlara yoga terapi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir polisi kararlıkla uyuşturucuyla mücadele devam ederken, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, uyuşturucu ile mücadeleye karşı özel çalışma yaptıklarını ve ikinci kez uyuşturucu kullananlara gözaltı işlemi ve haklarında işlem yapıldığını söyledi. Bu kişilerin AMATEM'e savcılık kararı ile gönderildiğini ve tedavi için zorunlu tutulduğunu belirtti. Başsavcı Yeldan Yeni Asır'a yaptığı özel açıklamada ise uyuşturucu kullanmak suçundan cezaevinde yatan kadın mahkumlar için rehabilite tedavisi için özel bir çalışma olan ve denerek başarı elde edilen yoga ile seanslarla tedaviye başlanacağını belirtti.