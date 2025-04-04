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Haberler İzmir İzmir'de bayramdan beri kayıp çocuk dağ yolunda ağır yaralı bulundu: Hayati tehlikesi var

İzmir'de bayramdan beri kayıp çocuk dağ yolunda ağır yaralı bulundu: Hayati tehlikesi var

Son dakika İzmir haberleri... Ramazan Bayramı'nın ilk gününden beri kayıp olarak aranan 15 yaşındaki çocuk, Bayraklı ilçesinde dağ yolunda darp edilmiş halde ağır yaralı olarak bulundu. Tedavi altına alınan gencin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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İzmir’de bayramdan beri kayıp çocuk dağ yolunda ağır yaralı bulundu: Hayati tehlikesi var

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de dün akşam saatlerinde, Nafiz Gürman Mahallesi Atatürk Ormanı'ndaki dağ yolunda bölgede oturan gençler tarafından yerde hareketsiz halde bir kişi fark edildi. Gençler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirirken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde durumunun ağır olduğu belirlenen gencin 15 yaşındaki Bilgehan Ege Atlas olduğu anlaşıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atlas, sedye ile ambulansa alınarak Bayraklı Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan gencin hayati tehlikesinin bulunduğu ve yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

İzmir’de bayramdan beri kayıp çocuk dağ yolunda ağır yaralı bulundu: Hayati tehlikesi var

BAYRAMIN 1'İNCİ GÜNÜNDEN BERİ ARANIYORDU

Öte yandan, Bilgehan Ege Atlas'ın Bayraklı ilçesindeki evinden Ramazan Bayramı'nın 1înci gününde ayrıldığı ve bir daha geri dönmediği, 15 yaşındaki çocuğun 4 gündür kayıp olarak arandığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

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