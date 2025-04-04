İzmir’de kadın mahkumlara yoga terapi

İzmir polisi kararlıkla uyuşturucuyla mücadele devem ederken, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, uyuşturucu ile mücadeleye karşı özel çalışma yaptıklarını ve ikinci kez uyuşturucu kullananlara gözaltı işlemi ve haklarında işlem yapıldığını söyledi. Bu kişilerin AMATEM'e savcılık kararı ile gönderildiğini ve tedavi için zorunlu tutulduğunu belirtti. Başsavcı Yeldan Yeni Asır'a yaptığı özel açıklamada ise uyuşturucu kullanmak suçundan cezaevinde yatan kadın mahkumlar için rehabilite tedavisi için özel bir çalışma olan ve denerek başarı elde edilen yoga ile seanslarla tedaviye başlanacağını belirtti.

TEDAVİ YÖNTEMLERİ

İzmir'de uyuşturucudan cezaevlerinde kalan kadın hükümlü ve tutuklulara yönelik yoga çalışması terapisinin başlanacağını ve tüm alt yapı çalışmalarına hız verdiklerini belirten İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, "Doğru nefes alma yöntemi ve bu terapinin sağlığa faydalarının anlatılacağı etkinliklerde nefes alıp verirken nasıl yapmamız gerektiği küçük uygulamalarla gösterilmiş, hükümlü- tutukluların eğitici ve keyifli vakit geçirmeleri sağlanmıştır. Bu denenmiş yöntemle uyuşturucu nedeniyle cezaevlerimizde kalan kadın hükümlü ve mahkumlarımıza tedavi yöntemi amaçlıyoruz. Bu yöntemle bırakmış ve kendini bu yöntemle kadın mahkumlara eğitim veren bayan bir hocamızın eğitimi ile başarılı olacağımıza inanıyoruz" dedi. Uyuşturucu sayesinde hayatının karardığını ancak yoga sayesinde hayatının değiştiğini söyleyen bir yoga eğitmeni ise "Yoga her türlü insana sağlık huzur ve mutluluk verir. Siz yogayı yaşamaya başladıkça yoga zamanla sizin yaşam biçiminiz olur" diye konuştu.