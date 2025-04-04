İzmirli öğrencilerden geri dönüşüm sergisi

İZMİR Karabağlar'da bulunan Nazire Mermerci İlkokulu öğrencileri, geri dönüşüm ve yeşil çevre bilincine bir sergi ile dikkat çekti. Atık malzemelerden gerçekleştirilen serginin açılışını İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Yüzbaşıoğlu gerçekleştirdi. Serginin hazırlanmasında öncü olan öğretmen Mediha Işıkver'den sergiye ilişkin bilgi alan Yüzbaşıoğlu, çocukların geri dönüşüm ve çevre konusundaki hassasiyetini tebrik ederek sergi alanlarını tek tek gezdi. Çocuklarla fotoğraf da çektiren Yüzbaşıoğlu, çocuklara başarılar diledi.