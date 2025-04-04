Küçük Doruk tedavi için Dubai yolcusu

İZMİR'DE yaşayan SMA Tip 2 hastası Doruk Çukurcu'nun (9), tedavisi için gerekli olan 1 milyon 820 bin doların toplanması için 18 ay önce valilik onaylı başlatılan bağış kampanyası 19 Mart'ta yüzde 100'e ulaştı. Doruk, şimdi Dubai'ye tedaviye gitmek için gün sayıyor.

'GÖNÜLLÜLER SAĞOLSUN'

11 Mayıs'ta oğlu Doruk'un 10'uncu yaşını kutlayacaklarını belirten Arzu Ergün (45), "Kampanya sürecinde büyük bağışçılarımız olmadı ama gönüllülerimiz çevresine duyurarak, onu sahiplenerek kampanyayı bitirmiş oldu. Doruk kendi de emek verdi. Yayınlarda kendi derdini anlattı" dedi.

Çiğli ilçesinde yaşayan Arzu Ergün'ün oğlu Doruk Çukurcu'ya 1 yaşındayken SMA Tip 2 teşhisi konuldu. Doruk için valilik onaylı bağış kampanyası başlatıldı. Sosyal medya hesabında canlı yayınlar açıp takipçilerinden, kendisine destek isteyen Doruk'un kampanyası tamamlandı. Anne Arzu Ergün, "Yeni çıkan bir ilaç sayesinde hastalığı biraz yavaşladı. 'Bu kadar para nasıl toplanacak' diye düşündük. Süreç ilerledikçe gönüllülerimiz oldu. Allah hepsinden razı olsun. 18 ay sürdü kampanyamız ve bitti" diye konuştu.