Son usta Bergama’da sepetçiligi yaşatıyor! Tek bir arzusu var: Yeter ki bu meslek ölmesin

'10 SENE KURS VERDİM' Bergama'da hiç usta kalmadığını dile getiren Pancar, Eskiden sepet ustası çok vardı. Ancak artık ilçede bir ben varım. Öğrenen de yok. Bergama'da halk eğitim merkezinde 10 sene kurs verdim. Öğrettiğim çıraklar var ama bu sanatı yapması için en az 6-7 yıl geçmesi lazım. Hemen, birden olacak bir iş değil. Bu meslek biraz zor. Dağ, bayır gezmek gerekiyor dedi.

Pancar, Bu meslek ölmemeli. Poşetler sağlıksız. Sepet doğal, mis gibi kokar. Bu sanat öğretilmeli ama bana hiç destek verilmiyor. Dağa, bayıra gidip söğüt ve hayıt ağaçlarından dalları tek tek kesiyor, sarıyor ve motorla eve getiriyorum. Bir sepet yapmak hemen hemen bir saat sürüyor. Sepet atölyesi olması lazım. İzmir'den gelip, özel olarak bu mesleği öğrenmek isteyenler oldu. Ancak yer olmadığı için ders veremedim diye konuştu.