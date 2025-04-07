SON DAKİKA: İZSU duyurdu: İzmir’in o ilçelerinde saatler süren su kesintisi | 7 Nisan Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? soruları araştırılıyor. İZSU bugün yaşanacak kesintinin detaylarını duyurdu. İşte 7 Nisan Pazartesi İzmir su kesintisi detayları...
Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? soruları araştırılıyor. İZSU bugün yaşanacak kesintinin detaylarını duyurdu. İşte 7 Nisan Pazartesi İzmir su kesintisi detayları...
BORNOVA BİRLİK, KOŞUKAVAK
07.04.2025 saat 10:20 ile 11:20 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
ÇEŞME 16 EYLÜL
07.04.2025 saat 09:40 ile 14:40 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
FOÇA FATİH, FEVZİ ÇAKMAK
07.04.2025 saat 10:20 ile 17:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.
KARABURUN TEPEBOZ
07.04.2025 saat 09:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
MENEMEN VİLLAKENT
07.04.2025 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ ARTICAK, BALABANLI, DEMİRCİLİ, HACIHASAN, IŞIK, KARAKOVA, KAZANLI, SEYREKLİ, ŞİRİNKÖY, YENİKÖY 07.04.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.