İtfaiyeci olmak isteyenler zorlu parkurda ter döküyor

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin Toros Eğitim Merkezi, itfaiye memuru olmak isteyen adayların sınav heyecanına sahne oluyor. Belediyenin 154 itfaiye memuru alımı için açtığı sınava başvuruda bulunan 2 bin 70 kişiden başvuru şartlarını taşıyan 759 aday birbirinden zorlu parkurlarda ter döküyor. İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın 154 memur alımı için açtığı sınava 2 bin 70 kişi başvurdu. Başvuru şartlarını taşıyan 759 aday 18 Nisan'a kadar Toros Eğitim Merkezi'nde uygulamalı sınavlara katılarak zorlu parkurlarda ter dökecek. Uygulama sınavının ilk gününde yağışlı havada mücadele veren adaylar, İzmir İtfaiyesi bünyesinde görev yapmak için kıyasıya yarıştı. İtfaiyeci adayları, zorlu yarışa engel tahtasını (zabor) aşarak başladı.