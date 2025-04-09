İzmir’de yeniden yargılanan Özlem’in cinayet sanığına bu kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi

Olay, 25 Kasım 2022'de Konak ilçesi Atilla Mahallesi'nde meydana geldi. 2 çocuk annesi Özlem Eryakşi (37), evlilik hazırlığında olduğu ve aynı kafeteryada çalıştığı Cemal Kusuvoğlu ile yaşadığı evde, tabancayla karnından vuruldu. Hastaneye kaldırılan Eryakşi, hayatını kaybetti. Kusuvoğlu, cinayet şüphesiyle tutuklandı. Şakalaşırken silahın kazayla ateş aldığını öne süren Cemal Kusuvoğlu (40) hakkında, 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Ruhsatsız ateşli silahla mermileri satın alma ve bulundurma'dan ise 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İzmir Adliyesi 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen yıl temmuz ayında görülen duruşmada karar çıktı. Heyet, sanık Cemal Kusuvoğlu'na önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ardından Kusuvoğlu'nun olay günü öldürülen Özlem Eryakşi ile tartışmasını göz önüne alıp, bu durumu haksız tahrik olarak kabul edip, cezayı 24 yıl hapse indirdi. Mahkeme heyeti, Cemal Kusuvoğlu'nu ayrıca ruhsatsız silah taşıması nedeniyle 2 yıl hapis ve 60 gün adli para cezasına çarptırdı.

Özlem'in katili yeniden yargılanıyor... Bu kez tanık polis konuştu

Tarafların itirazları üzerine dosyayı görüşen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 24'üncü Ceza Dairesi, sanığın yeniden yargılamasına karar verdi. İlk celsede yapılan savunmaların ardından savcı, esas hakkında mütalaasını sundu. Savcı, maktulün giriş yarası ile çıkış yarasının bulunduğu açının, bir kişinin yanlışlıkla kendisini o bölgeden vurmasının hayatın olağan akışına uymadığını belirtip, sanık Kusuvoğlu'nun 'Nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

'ÖZLEM'İ BEN VURMADIM'

Cemal Kusuvoğlu'nun, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 24'üncü Ceza Dairesi'nde, yargılanmasına bugün devam edildi. Tutuklu sanık duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, Özlem Eryakşi'nin annesi Necla Duru, kızı H.S.T. ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. İddia makamı esas hakkında mütalaasını tekrarladı. Duruşmada zöz verilen Eryakşi'nin annesi Necla Duru, "Adalet istiyorum. Evladım bir daha geri gelmeyecek ama adalet istiyorum. Sanık en ağır cezayı alsın" dedi.

Esas hakkında mütalaaya karşı savunma yapan Kusuvoğlu, kendisine iftira atıldığını savundu. Cemal Kusuvoğlu, "En başından beri aynı şeyi söyledim. Özlem'i ben vurmadım. Tanık ifadelerinde çelişkiler var. Yargılama sürecinde şiddet gösterdiğimi söylediler. Gelen raporlarda böyle bir şeyin olmadığı ortaya çıktı. Kazadan sonra benden alınan swap örnekleri suçsuz olduğumu gösteriyor. Bana iftira atıyorlar. İndirim beklemiyorum çünkü suç işlemedim. Beni keşfe götürmediler. Gitseydim Özlem'in silahı nasıl tuttuğunu, silahın nasıl ateş aldığını anlatırdım. Özlem'i öldürmek için hiçbir gerekçem yok" diye konuştu.

OY ÇOKLUĞUYLA KARAR VERİLDİ

Ailenin avukatları sanığın indirimsiz olarak cezalandırılmasını talep ederken, sanık avukatı ise müvekkilinin beraatini istedi. Son sözü sorulan sanık, "Adalet terazi de kılıç da sizin elinizde" dedi.

Sanığın son sözünün ardından karar açıklandı. Heyet sanığı oy çokluğuyla 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.