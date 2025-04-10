Eski Havaalanı Caddesi güvenli ve konforlu

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, Çiğli'de Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, hastane ve okul güzergahının merkezinde yer alan Eski Havaalanı Caddesi'ni yenileyerek hizmete aldı. Cadde genişletilerek iki yönde de çift şeride çıkarıldı. Çiğli Belediyesi ile koordineli yürütülen çalışmalar kapsamında aydınlatması, peyzajı, yaya yolları ve yeni otopark alanları ile cadde modern, kullanışlı ve konforlu hale getirildi. Tek şerit gidiş ve geliş olarak hizmet veren cadde genişletilerek çift şerit gidiş ve geliş olarak düzenlendi. Böylece özellikle sabah ve akşam işe geliş gidiş saatlerinde uzun bekleme sürelerine neden olan araç trafiği büyük ölçüde rahatlatıldı. Okul güzergahında yer alan cadde yayalar için güvenli hale getirildi. Oluşturulan park cepleri ve otopark alanlarıyla cadde üzerindeki otopark sorunu çözüldü.