Gaziemir’de Başkan Işık, ilk yıl hedeflerinden çok uzak”

GAZİEMİR Belediye Başkanı Ünal Işık'ın bir yıllık değerlendirmesini yapan AK Parti Gaziemir İlçe Başkanı İsmail Yaşadı, belediye yönetiminin ilk günden itibaren "-mış gibi yapma" konusunda adeta bir maharet sergilediğine şahit olduklarını ifade eti. Yaşadı, "2024 yılı için kendi belirledikleri yol bakım ve onarım hedeflerine bile ulaşamamışlar. Kendi koydukları hedefin ancak yüzde 38'ini gerçekleştirebilmişler. Kendi planlarını bile hayata geçiremeyen, en basit belediyecilik hizmeti olan yol bakımını dahi beceremeyen bir yönetimle karşı karşıyayız. Hedefledikleri pazar yerlerini ve pazaryeri projelerini gerçekleştiremediler. Sayın Başkan, ilk yıl için verdiği hedeflerinden sapmıştır" dedi.