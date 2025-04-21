  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler İzmir Eski vekilin oğlu anne katili oldu

Eski vekilin oğlu anne katili oldu

İzmir’de korkunç bir cinayet işlendi. Bursa ve Diyarbakır eski Milletvekili Ahmet Fehmi Işıklar’ın oğlu Can Işıklar, annesi eşi Gülay Işıklar’ı tabancayla vurarak öldürdü. Foça’da gözaltına alınan cinayet şüphelisi genç, mahkemece tutuklandı.

METİN BURMALI

Giriş Tarihi: Gazete

Eski vekilin oğlu anne katili oldu

ŞOKE eden cinayet, İzmir Foça'da işlendi. Kanlı olay, SHP'den Bursa Milletvekili, HEP'ten Diyarbakır Milletvekili seçilen ve bir dönem TBMM Başkanvekilliği görevinde bulunan Ahmet Fehmi Işıklar'ın (84) Foça'ya bağlı Bağarası köyündeki evinde yaşandı.

Eski vekilin oğlu anne katili olduMühendis olan ve olaydan önce kaza yaptığı öğrenilen Can Işıklar (28), eve döndüğünde tartıştığı annesi Gülay Işıklar'ı (54), henüz bilinmeyen bir nedenle tabancayla vurdu.

Eski vekilin oğlu anne katili oldu

Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Sağlık ekiplerinin kontrolünde Gülay Işıklar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Anne Işıklar'ın cansız bedeni önce Foça Devlet Hastanesi'ne, ardından da otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Eski vekilin oğlu anne katili oldu

Jandarma tarafından gözaltına alınan cinayet şüphelisi genç, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak Aliağa Şakran Cezaevi'ne gönderildi.

Eski vekilin oğlu anne katili oldu

3 PARTİDE GÖREV ALDI

1987 seçimlerinde Sosyal Demokrat Halkçı Parti'den (SHP) Bursa milletvekili seçilen Fehmi Işıklar, 1990 yılında istifa edip, Halkın Emek Partisi'nde (HEP) genel başkanlık yaptı. 1991 yılında SHP'den Diyarbakır Milletvekili seçilen ve bu süreçte TBMM başkanvekilliği yapan Işıklar, SHP ile CHP'de genel başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu. Işıklar'ın 6 çocuğu bulunuyor.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA