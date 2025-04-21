Eski vekilin oğlu anne katili oldu

ŞOKE eden cinayet, İzmir Foça'da işlendi. Kanlı olay, SHP'den Bursa Milletvekili, HEP'ten Diyarbakır Milletvekili seçilen ve bir dönem TBMM Başkanvekilliği görevinde bulunan Ahmet Fehmi Işıklar'ın (84) Foça'ya bağlı Bağarası köyündeki evinde yaşandı.

Mühendis olan ve olaydan önce kaza yaptığı öğrenilen Can Işıklar (28), eve döndüğünde tartıştığı annesi Gülay Işıklar'ı (54), henüz bilinmeyen bir nedenle tabancayla vurdu.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Sağlık ekiplerinin kontrolünde Gülay Işıklar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Anne Işıklar'ın cansız bedeni önce Foça Devlet Hastanesi'ne, ardından da otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Jandarma tarafından gözaltına alınan cinayet şüphelisi genç, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak Aliağa Şakran Cezaevi'ne gönderildi.

3 PARTİDE GÖREV ALDI

1987 seçimlerinde Sosyal Demokrat Halkçı Parti'den (SHP) Bursa milletvekili seçilen Fehmi Işıklar, 1990 yılında istifa edip, Halkın Emek Partisi'nde (HEP) genel başkanlık yaptı. 1991 yılında SHP'den Diyarbakır Milletvekili seçilen ve bu süreçte TBMM başkanvekilliği yapan Işıklar, SHP ile CHP'de genel başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu. Işıklar'ın 6 çocuğu bulunuyor.