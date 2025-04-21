İzmir'de dolandırıcılar yaşlı kadını bu yöntemle kandırdı! 750 bin liralık altınlarını çaldılar

3 TUTUKLAMA

Olayın ardından İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ile Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık çetesini yakalamak için çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin kimlik ve adresleri belirlendi. Gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda M.R.T., M.T., T.Y., H.Y. ve H.G. isimli şüpheliler çaldıkları altınlarla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.R.T., M.T. ve T.Y. tutuklanırken H.Y. ve H.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Gülizar Dağlı, "dolandırıcıların avukatları şikayetçi olmamam için benden talepte bulunup imza istediler. Ama ben şikayetimi geri almayacağım, hapislerde çürüsünler" sözlerini kullandı.



30 YILLIK BİRİKİMİ ÇALINDI

Telefonla arandığında, "Banka hesabına bloke konuldu, altınların sahte" denilerek kandırıldığını belirten Gülizar Dağlı, "Telefondaki kişi, 'Kuyumculardan aldığın altınlar sahteymiş teyze, dikkat et. Senin gibi yaşlıları kandırıyorlar. Ben bu yüzden vatana hizmet ediyorum,' dedi. Ben de 'Altınlarım sahte değil, 30 yıllık birikimim dedim. Keşke söylemeseydim. Sonra, 'Kimseye bir şey söyleme, biz onları kontrol edeceğiz, fotoğraflarını çekip geri getireceğiz' dediler. İnanmayınca aile fertlerimin isimlerini sayarak güvenimi kazandılar. Eve girip yatak odama kadar gelip altınlarımı aldılar" dedi.