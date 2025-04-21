İzmir'de dolandırıcılar yaşlı kadını bu yöntemle kandırdı! 750 bin liralık altınlarını çaldılar

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yaşayan 79 yaşındaki Gülizar Dağlı'nın kişisel verilerini ele geçiren dolandırıcılık çetesi, yaşlı kadını ikna ederek yaklaşık 750 bin TL değerindeki ziynet eşyasını aldı. Altınların fotoğrafını çekip geri getireceklerini söyleyen şüpheliler, polis ekiplerinin titiz çalışmasıyla kısa sürede yakalandı. Dolandırıcılar, aile fertlerinin kimlik bilgilerini söyleyince ikna olduğunu belirten Dağlı, "30 yıllık birikimimi ayakkabılarıyla yatak odama kadar girerek alıp gittiler" dedi.
Edinilen bilgiye göre, dolandırıcılık çetesi Gülizar Dağlı'nın kişisel bilgilerine ulaştıktan sonra yaşlı kadını telefonla arayarak, banka hesabına bloke konulduğunu ve evindeki altınların sahte olduğunu iddia etti. Gülizar Dağlı, 30 yıllık birikimi olduğunu söyleyip altınlarının gerçek olduğunu belirttiğinde ise çetenin hedefi haline geldi. Altınları ele geçirmek isteyen dolandırıcılar, önce Dağlı'nın çocuklarını ve torunlarını arayarak kendilerini kargo görevlisi gibi tanıttı. Aile bireylerinden evde kimsenin olmadığını öğrenen şüpheliler, daha sonra yaşlı kadının yalnız olduğunu tespit ederek harekete geçti. Eve gelen dolandırıcılar, Gülizar Dağlı'ya ait altınları kontrol etmek için fotoğraflarını çekip geri getireceklerini söyledi. Dağlı, ilk etapta ikna olmayınca, kişisel bilgileri ele geçiren şüpheliler aile fertlerinin isimlerini ve kim olduklarını söyleyerek güven kazandı. Eve girmeyi başaran dolandırıcılar, yatak odasında bulunan ziynet eşyalarını alarak kayıplara karıştı.