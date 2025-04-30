Ege RİDEF, Karadeniz ve Ege kültürünü buluşturuyor

KARADENİZ kültürünü Egeli hemşerilerine tanıtmak ve yörenin kültürel alışverişinde aracı olmak amacıyla kurulan Ege Bölgesi Rize Dernekleri Federasyonu (EGE RİDEF), İzmirliler ve Karadenizlileri kahvaltıda buluşturdu. Karadeniz'e özel lezzetlerin süslediği kahvaltıda konuşan Ege Bölgesi Rize Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Topaloğlu, "Önümüzdeki dönemde birçok kültürel faaliyetin yürütülmesini amaçlamaktayız. Ülkemizin gündemi gereği ve federasyonumuzun amaçları doğrultusunda; çeşitli konularda panel, sempozyum ve sunumlar federasyonumuz tarafımızdan organize edilecektir. Genel merkezimizde kadınlarımıza yönelik el işi, takı, boyama vb. gibi el sanatları kursu, Karadeniz bölgesinin yöresel sazları olan kemençe ve tulum eğitimi, Karadeniz ve Ege yöresini kapsayan halk oyunları kursu, fotoğrafçılık eğitimi vb. gibi kurslar; isteyen her yurttaşımıza ücretsiz olarak verilecektir. Yapacağımız bu faaliyetleri siz değerli basınımızla paylaşarak geniş kitlelere ulaşmasını amaçlamaktayız" diye konuştu.