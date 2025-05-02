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Haberler İzmir SON DAKİKA İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 2 MAYIS CUMA

SON DAKİKA İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 2 MAYIS CUMA

Bugün İzmir'de elektrik kesintisi olacak mı? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? soruları araştırılıyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri duyurdu. İşte 2 Mayıs Cuma İzmir elektrik kesintisi detayları...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

SON DAKİKA İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 2 MAYIS CUMA

İzmir'de bugün yaşanacak elektrik kesintilerinin detayları araştırılıyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe planlı kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İşte 2 Mayıs Cuma İzmir elektrik kesintisi detayları...

SON DAKİKA İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 2 MAYIS CUMA

10:00 - 13:00
ALİAĞA / İZMİR
Yeni

09:00 - 15:00
BAYRAKLI / İZMİR
Fuat Edip Baksı

10:00 - 16:00
BERGAMA / İZMİR
Yukarıbey
Hacıhamzalar
Göbeller
Aşağıcuma
Terzihaliller

09:30 - 16:00
ÇEŞME / İZMİR
Alaçatı

SON DAKİKA İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 2 MAYIS CUMA

09:00 - 15:00
DİKİLİ / İZMİR
Denizköy

14:00 - 16:00
FOÇA / İZMİR
Atatürk

15:00 - 16:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Yelki

09:00 - 15:00
KARABURUN / İZMİR
Kösedere

SON DAKİKA İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 2 MAYIS CUMA

09:00 - 16:00
KİRAZ / İZMİR
Umurcalı
Yenişehir

10:00 - 16:00
KONAK / İZMİR
Çınartepe

09:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Çamyayla

09:00 - 17:00
TORBALI / İZMİR
Tepeköy

15:00 - 16:00
URLA / İZMİR
Çamlıçay

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