SON DAKİKA İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 2 MAYIS CUMA

İzmir'de bugün yaşanacak elektrik kesintilerinin detayları araştırılıyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe planlı kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İşte 2 Mayıs Cuma İzmir elektrik kesintisi detayları...
İzmir'de bugün yaşanacak elektrik kesintilerinin detayları araştırılıyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe planlı kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İşte 2 Mayıs Cuma İzmir elektrik kesintisi detayları...
10:00 - 13:00
ALİAĞA / İZMİR
Yeni
09:00 - 15:00
BAYRAKLI / İZMİR
Fuat Edip Baksı
10:00 - 16:00
BERGAMA / İZMİR
Yukarıbey
Hacıhamzalar
Göbeller
Aşağıcuma
Terzihaliller
09:30 - 16:00
ÇEŞME / İZMİR
Alaçatı
09:00 - 15:00
DİKİLİ / İZMİR
Denizköy
14:00 - 16:00
FOÇA / İZMİR
Atatürk
15:00 - 16:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Yelki
09:00 - 15:00
KARABURUN / İZMİR
Kösedere
09:00 - 16:00
KİRAZ / İZMİR
Umurcalı
Yenişehir
10:00 - 16:00
KONAK / İZMİR
Çınartepe
09:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Çamyayla
09:00 - 17:00
TORBALI / İZMİR
Tepeköy
15:00 - 16:00
URLA / İZMİR
Çamlıçay