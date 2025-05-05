İzmir’deki yangında 1 kişi hayatını kaybetti

İZMİR'İN Tire ilçesinde, kardeşinin öldüğü ev yangınında yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Geçen Cumartesi günü çıkan yangında yaralanan Mustafa Ali Kuzu (41) İzmir Şehir Hastanesindeki yaşam mücadelesini kaybetti. Kuzu'nun cenazesi, işlemlerinin ardından Tire'ye gönderilecek. Mustafa Ali Kuzu ile yangında hayatını kaybeden kardeşi Selim Kuzu'nun cenazelerinin bugün(Pazartesi) toprağa verileceği öğrenildi. Dallık Mahallesi'nde Cumartesi günü müstakil evde yangın çıkmış, Selim Kuzu (40) hayatını kaybetmiş, ağabeyi Mustafa Ali Kuzu (41) ise ağır yaralanmıştı.