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Haberler İzmir İZSU duyurdu: İzmir'in o ilçelerinde su kesintisi 5 Mayıs Pazartesi

İZSU duyurdu: İzmir'in o ilçelerinde su kesintisi 5 Mayıs Pazartesi

İZSU tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'in birçok ilçesinde uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintisi olacak? İşte 5 Mayıs Pazartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

İZSU duyurdu: İzmir’in o ilçelerinde su kesintisi 5 Mayıs Pazartesi

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? soruları sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İZSU bugüne ait planlı su kesintilerini duyurdu. İşte 5 Mayıs Pazartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

İZSU duyurdu: İzmir’in o ilçelerinde su kesintisi 5 Mayıs Pazartesi

ÇEŞME İSMET İNÖNÜ, MUSALLA
05.05.2025 saat 08:44 ile 12:40 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

GÜZELBAHÇE YELKİ
05.05.2025 saat 07:05 ile 10:05 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

KARABURUN KÜÇÜKBAHÇE
05.05.2025 saat 08:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

KARABURUN TEPEBOZ
05.05.2025 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU duyurdu: İzmir’in o ilçelerinde su kesintisi 5 Mayıs Pazartesi

NARLIDERE HUZUR
05.05.2025 saat 09:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ BEBEKLER, BÜLBÜLLER, ÇAMYAYLA, DEMİRCİLİ, DEREUZUNYER, KARADOĞAN, KÖSELER, ORTAKÖY, SUÇIKTI, TOSUNLAR, ÜZÜMLÜ, YOLÜSTÜ
05.05.2025 saat 08:30 ile 17:30 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.

TİRE DUATEPE
05.05.2025 saat 08:00 ile 10:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

TORBALI AYRANCILAR, FEVZİ ÇAKMAK
05.05.2025 saat 09:10 ile 13:10 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

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