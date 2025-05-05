İZSU duyurdu: İzmir’in o ilçelerinde su kesintisi 5 Mayıs Pazartesi

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? soruları sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İZSU bugüne ait planlı su kesintilerini duyurdu. İşte 5 Mayıs Pazartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? soruları sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İZSU bugüne ait planlı su kesintilerini duyurdu. İşte 5 Mayıs Pazartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
ÇEŞME İSMET İNÖNÜ, MUSALLA
05.05.2025 saat 08:44 ile 12:40 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
GÜZELBAHÇE YELKİ
05.05.2025 saat 07:05 ile 10:05 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
KARABURUN KÜÇÜKBAHÇE
05.05.2025 saat 08:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
KARABURUN TEPEBOZ
05.05.2025 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
NARLIDERE HUZUR
05.05.2025 saat 09:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ BEBEKLER, BÜLBÜLLER, ÇAMYAYLA, DEMİRCİLİ, DEREUZUNYER, KARADOĞAN, KÖSELER, ORTAKÖY, SUÇIKTI, TOSUNLAR, ÜZÜMLÜ, YOLÜSTÜ
05.05.2025 saat 08:30 ile 17:30 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.
TİRE DUATEPE
05.05.2025 saat 08:00 ile 10:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
TORBALI AYRANCILAR, FEVZİ ÇAKMAK
05.05.2025 saat 09:10 ile 13:10 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.