İZMİR'İN Tire ilçesinde, birkaç gün önce Saruhanlı mahallesinde gürültü yaptıkları gerekçesiyle av tüfeğiyle 2 kişiyi, ardından da Gökçen mahallesinde bir kadını yaralayan Ufuk Sayınta (35) jandarma ile girdiği silahlı çatışmada ölü ele geçirildi. 35 yaşındaki Sayınta, gürültü yaptıkları gerekçesiyle tartıştığı Murat D. ve Şerif Ali D'yi av tüfeğiyle vurdu. Firar eden zanlı, Gökçen mahallesinde kendisini tanıyan bir kadını da tüfeğin dipçiği ile başına vurarak yaraladı.

Bölgede günlerdir geniş tabanlı takibini sürdüren jandarma ekipleri firari zanlının yerini Ödemiş Yusufdere köyü yakınlarında tespit ederek, operasyon yaptı. Olaydan yaklaşık 3 gün sonra arazide sıkıştırılan zanlı, güvenlik güçlerinin defalarca yaptığı 'teslim ol' çağrısına ateşle karşılık verdi. Firari zanlının etkisiz hale getirildiği çatışmada bir güvenlik görevlisinin de hafif şekilde yaralandığı ve tedavi altına alındığı öğrenildi.