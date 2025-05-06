İlçe belediyelerine zorunlu su tasarrufu

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, Tahtalı Barajı'nın boş olduğu bir dönemde önemli bir kararın altına imza attı. İlçe belediyeleri park ve bahçeleri sularken düşük tarifeden ödeme yapıyordu. Ancak 5 Mayıs'tan itibaren kademeli sisteme geçildi. Metropol ilçelerinden park ve bahçe sulamaları için kış aylarında yaklaşık 2-3 milyon, yazın ise 4-5 milyon TL ödeniyordu. Ancak yeni sistemle bu rakamlar 10 ila 15 milyon TL arasında değişecek. Bu kadar para vermek istemeyen belediyeler suyu artık tasarruflu kullanacak.

İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan imzasıyla gönderilen yazı şu şekilde: "Kuraklığın sebep olduğu olumsuzlukların asgari düzeye çekilmesi amacıyla başta İzmir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ilçe belediyelerinin Park ve Mezarlık Aboneliği grubundaki fatura bedellerinde yeni düzenlemelerin yapılması ihtiyacı ortaya çıkmaktadır."