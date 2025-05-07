İzmir’in orman köylerine 125 adet su tankeri

İZMİR Büyükşehir Belediyesi afetlere ve yangınlara dirençli İzmir için çalışmalarını sürdürüyor. Kent genelinde yangınla mücadele kapasitesini güçlendirmek, günlük hizmetleri etkin ve hızlı bir şekilde sürdürmek amacıyla 134 milyon liralık yatırımla 184 araç alındı. Olası yangınlarda alevlerin büyümeden söndürülmesini sağlamak için başlatılan seferberlik kapsamında orman köyleri için alınan 125 yangın tankerinin 40'ı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın ev sahipliğinde düzenlenen törenle dağıtıldı. Törende belediyeye kazandırılan 59 hizmet aracı da tanıtıldı.

Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Jill Morris, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ı ziyaret etti.

İzmir'deki 600 köyün yüzde 90'ından fazlasına tanker dağıtıldığını aktaran Başkan Tugay, yangın söndürme uçağı alma konusunda ise, "Belediyelerin yangın söndürme uçağı alma ve kullanma yetkileri yok. Uçağı almak yetmiyor bunu kullanmak için de izin gerekiyor. Konuştuk, buna izin verilmeyeceği söylendi. Gerçekçi olan şey bizim karadan mümkün olduğunca yangına müdahale etmemiz. Her kurumla tam bir uyum içerisinde çalışmaya hazırız" dedi.