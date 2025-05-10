İZSU duyurdu: İzmir’in o ilçelerinde su kesintisi 10 Mayıs Cumartesi

İzmir'in bugün hangi ilçelerinde su kesintisi olacağı araştırılıyor. İZSU yaşanacak su kesintilerinin detaylarını duyurdu. İşte İzmir'de bugün yaşanacak su kesintileri...
İzmir'in bugün hangi ilçelerinde su kesintisi olacağı araştırılıyor. İZSU yaşanacak su kesintilerinin detaylarını duyurdu. İşte İzmir'de bugün yaşanacak su kesintileri...
BALÇOVA KORUTÜRK
10.05.2025 saat 10:19 ile 11:25 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
BERGAMA FATİH
10.05.2025 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BERGAMA ATATÜRK
10.05.2025 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KARŞIYAKA ŞEMİKLER
10.05.2025 saat 09:20 ile 11:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK FERAHLI, İSMET PAŞA, KÜÇÜKADA, LALE, MEHTAP
10.05.2025 saat 10:30 ile 12:26 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ ÇAYLI, İLKKURŞUN, KONAKLI, KÖSELER
10.05.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
URLA KALABAK, ŞİRİNKENT, YENİCE
10.05.2025 saat 08:20 ile 11:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
URLA İÇMELER
10.05.2025 saat 09:40 ile 12:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.