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İZSU duyurdu: İzmir'in o ilçelerinde su kesintisi 10 Mayıs Cumartesi

İZSU bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki İzmir'de bugün hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 10 Mayıs Cumartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

İZSU duyurdu: İzmir’in o ilçelerinde su kesintisi 10 Mayıs Cumartesi

İzmir'in bugün hangi ilçelerinde su kesintisi olacağı araştırılıyor. İZSU yaşanacak su kesintilerinin detaylarını duyurdu. İşte İzmir'de bugün yaşanacak su kesintileri...

İZSU duyurdu: İzmir’in o ilçelerinde su kesintisi 10 Mayıs Cumartesi

BALÇOVA KORUTÜRK
10.05.2025 saat 10:19 ile 11:25 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

BERGAMA FATİH
10.05.2025 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

BERGAMA ATATÜRK
10.05.2025 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KARŞIYAKA ŞEMİKLER
10.05.2025 saat 09:20 ile 11:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU duyurdu: İzmir’in o ilçelerinde su kesintisi 10 Mayıs Cumartesi

KONAK FERAHLI, İSMET PAŞA, KÜÇÜKADA, LALE, MEHTAP
10.05.2025 saat 10:30 ile 12:26 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ ÇAYLI, İLKKURŞUN, KONAKLI, KÖSELER
10.05.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

URLA KALABAK, ŞİRİNKENT, YENİCE
10.05.2025 saat 08:20 ile 11:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

URLA İÇMELER
10.05.2025 saat 09:40 ile 12:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

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