Çöp kuleleri şimdi de Karabağlar’da yükseldi

İzmir Karabağlar Belediyesi'nde yaşanan maaş krizi sonrasında, Genel-İş Sendikası üyesi işçiler geçtiğimiz Salı günü harekete geçmiş ve maaşlarının bir bölümünün ödenmediği gerekçesiyle iş bırakmıştı. Sağlık ve veterinerlik birimleri dışında işçiler çalışmazken, acil olan hastane çöpü dışında çöpler toplanmadı.

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Üçüncü günün sonunda temizlik hizmetlerinde aksamalar yaşandı, sokaklarda çöp yığınları ve kötü koku oluştu. Biriken çöplerin kaldırım ve yollara taştığı görülürken, Ali Fuat Cebesoy Mahallesi'ndeki Kooperatif Evleri Pazar Yeri'nde kurulan pazarın ardından temizlik yapılmaması nedeniyle de çok miktarda çöp alanda kaldı. Sendika ile belediyenin dün gerçekleştirdiği görüşmelerinde maaşın kalan kısmının yatırılması için anlaşma sağladığı, işçilerin eylemi sonlandıracağı öğrenildi. İşçilerin, eksik yatırılmış bir aylık maaşı, iki adet gıda fişi ve geriye dönük alacakları bulunuyor. Karabağlar Belediye Başkanı Helil İnay Kınay, "13 Mayıs günü İller Bankası'ndan gelen ödemeye istinaden çalışma arkadaşlarımızın maaşının yatırılacağını sendika ve işyeri temsilcilerine bildirdik" ifadelerini kullanmıştı.