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Özel bireyler tasarladı çizdi üretti sergiledi

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Özel bireyler tasarladı çizdi üretti sergiledi
İZMİR'İN Karşıyaka ilçesinde özel gereksinimli bireylerin yer aldığı Tasarla, Çiz, Üret Projesi kapsamında hazırlanan el işi ürünler sergilendi. Pense ve çivilerle çalışan öğrenciler, günlük yaşam becerilerini geliştirirken ilk kez bir sergide ürünlerini sergilemenin gururunu yaşadı. Projeyle hem zihinsel hem de motor becerileri gelişen bireyler, ilk kez bir sergide ürünlerini sergileyerek sosyal hayata dahil olmanın mutluluğunu yaşadı. Projeyi yürüten merkezde görevli resim öğretmeni Gonca Yılmazer projenin devam edeceğini ve farkındalık yaratmaya devam edeceklerini belirtti.
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