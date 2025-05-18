Tugay’dan Soyer’e sert eleştiri: Atılan imza büyük sorumsuzluktu

İzmir Başkanı Cemil Tugay, eski Başkan Tunç Soyer'le ilgili "sorumsuz" yorumunu yaptı.

Soyer'in geçtiğimiz yıl seçime 5 gün kala belediyeye ciddi yük getirecek bir TİS imzaladığını ve bu sözleşmeyle birlikte 5 bin 800 işçinin 90-100 bin TL arası maaş aldığını kaydeden Tugay, "İlçe belediyelerimizde anlaşmazlık sonrasında grevler, grevlerden sonra yaşanan kötü görüntüler oldu. Bizim de şu anda bir TİS sürecinde 2 şirketimizle görüşmelerimiz devam ediyor. Aslında 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak bir rakam üzerine konuşuyoruz. 26 Mart günü bir önceki belediye başkanımız 5 bin 800 belediye çalışanını kapsayan bir sözleşme imzaladı. Üstelik seçime 5 gün kala onun imzalanmasının acelesi yoktu ve bunu 'ben işçi dostuyum' diye duyurdu ki kendisi aday değildi. O tarihte yüzde 67'lik bir artış verdi ve her 6 ayda bir de 6 aylık enflasyon ve 3 puanlık artış verdi. Bu artışlarla arkadaşlarımızın eline geçen rakamlar 90-100 bin TL oldu. Bütçemizin yüzde 45 kesintiye uğradığı bir ortamda böylesine hareketi ben ancak sorumsuzluk olarak nitelendiririm" dedi. Öte yandan Tugay, işçi sayısının Kocaoğlu döneminden bu yana arttığını ve işten çıkartmanın kaçınılmaz olduğunu da belirtti.