Yabancılar İzmir’i tercih ediyor

Türkiye'de yabancıların bu yılın ocak-nisan döneminde İstanbul, Antalya ve Mersin'de aldığı konutlar yıllık bazda azalırken, Ankara, İzmir ve Sakarya'da ise artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden edinilen bilgiye göre, ülke genelinde ocak-nisan döneminde 454 bin 145 konut satıldı. Satılan konut sayısı, geçen yılın aynı döneminde 355 bin 173 olarak kayıtlara geçmişti. Böylece geçen yılın aynı dönemine göre konut satışları yüzde 27,9 yükseldi. Yabancılara bu dönemde satılan konut sayısında ise azalış görüldü. Özellikle İstanbul, Antalya ve Mersin'de yabancılara yönelik konut satışları yıllık bazda azalırken Ankara, İzmir ve Sakarya'da arttı. Böylece, Türkiye'de yabancıların konut alımında tercih ettiği şehirlerde değişiklik yaşandı.