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Haberler İzmir İzmir'de bir garip olay! 'Tarlamdan yol geçiremezsiniz' dedi yolu trafiğe kapattı

İzmir'de bir garip olay! 'Tarlamdan yol geçiremezsiniz' dedi yolu trafiğe kapattı

İzmir’in Tire ilçesine bağlı Karateke Mahallesi’nde yaşayan Mehmet Güler, kendisine ait araziden izinsiz yol geçirildiği gerekçesiyle yolu trafiğe kapattı. Kamulaştırma yapılmadan arazisinden yol geçirildiğini öne süren Güler, Tire Kaymakamlığı'na dilekçeyle başvurduktan sonra yolu toprakla kapattı. Arazinin ailesinden miras kaldığını belirten Güler, 'Tire Belediyesi iznim olmadan tarlamdan yol geçirdi. Geçen yıl çıkan yangında bu alandaki çöpler yüzünden zarar gördük' diyerek tepkisini dile getirdi.

AA

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

İzmir’de bir garip olay! ’Tarlamdan yol geçiremezsiniz’ dedi yolu trafiğe kapattı

İzmir'in Tire ilçesinde bir kişi, mülkiyeti kendisine ait arazisinden izinsiz geçirildiğini iddia ettiği yolu trafiğe kapattı.

Karateke Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Güler, arazisine kamulaştırma yapılmadan yol geçirildiğini öne sürerek, Tire Kaymakamlığına dilekçeyle başvuruda bulundu.

Güler, başvurusunun ardından izinsiz yapıldığını iddia ettiği yolu toprakla kapattı.

İzmir’de bir garip olay! ’Tarlamdan yol geçiremezsiniz’ dedi yolu trafiğe kapattı

Mehmet Güler, AA muhabirine, arazinin ailesinden miras kaldığını, burada geçmişte evlerinin bulunduğunu belirterek, "Tire Belediyesi arazimden izinsiz şekilde yol geçirdi. Bu yolun tarlamdan geçmesini istemiyorum. Burası eskiden cennet gibiydi ama şimdi çöplük haline geldi. Geçen yıl çıkan yangında bu çöpler yüzünden zarar gördük." dedi.

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