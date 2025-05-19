İzmir’de şehircilik çökmek üzere”

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, gündeme dair değerlendirmelerde bulunarak, kazanmayı çok istedik. Özellikle yerel yönetimlerde çalışacağımız birçok proje takdim ettik. Ancak CHP bu konuda bir netice aldı. Fakat İzmir'de ne yazık ki şehircilik çökme noktasına geldi. Masmavi Körfez şu an katledilmiş durumda. İzmir'den seçtirdiği milletvekilleri arasında İzmir'de bir gece bile kalmamış kişiler var. Bugün İzmir'de milletvekili oldular. CHP'nin İzmir milletvekilleri İzmir'i temsil etmiyor. İzmir'i Meclis'te temsil eden tek parti grubu var; o da AK Parti ve MHP milletvekilleri" ifadelerini kullandı.