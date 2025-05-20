Park halindeki otomobil alev topuna döndü

İZMİR'İN Bayraklı ilçesinde park halindeki bir otomobil, elektrik aksamından kaynaklı yangında alev topuna dönüştü. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. Bayraklı ilçesi Yamanlar Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, park halindeki otomobilden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Elektrik kontağından çıktığı ileri sürülen otomobildeki yangın, kısa sürede aracın tamamını sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile otomobildeki yangın söndürüldü. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.