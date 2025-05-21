Elektrik davasında acılı baba konuştu: Daha kaç kişiyi katledecekler?

12 Temmuz 2024 günü, Konak ilçesi Alsancak semtinde sağanak yağışın etkili olduğu günde su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili 11'i tutuklu 42 sanıklı davanın, ertelenen celsesi dün görüldü. Mahkemede Özge Ceren Deniz'in babası Ahmet Abi dinlendi.

'O GÜN GÖREVLİ DEĞİLDİM'

Abi, "Yetkili firma 2019'dan beri elektrik kaçağını düzeltmemiş, gerekli onarımı yapmamıştır. Altyapı yapmak yerine insanların canını 1-2 milyon liraya alırız diyor. Kaçak akım rölesi kullanılmamıştır. İZSU ise elektrik kaçağının olduğu yere 3 mazgal adı altında 3 mayın döşenmiştir. Döşemeselerdi ölüm gerçekleşemeyecekti. Mazgalların temizliği neden yapılmıyor? Neden bu kadar sorumsuzluk var?

Bilirkişi raporuna göre İZSU aklanmaya çalışılmış. Benim gözümde yetkili firmanın yönetim kurulu üyeleri de, yönetimi de, İzmir'in ve Konak'ın eski ve yeni belediye başkanları da suçludur. Görevinizi yapın, insanları öldürmeyin. Kar gözeten bu 2 kurum daha kaç kişiyi katledecek?" ifadelerini kullandı. Tutuklu Ahmet Orhan Kaygısız ise "Bilirkişi raporunda 2'inci derece kusurlu olduğum belirtilmiştir. Bunu kesinlikle kabul etmiyorum. Görev tanımımda hizmeti kontrol etme yükümlülüğüm bulunmamaktadır " dedi.