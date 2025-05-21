Gazetecilik hayaliyle yeniden dersteler

İZMİR'DE yaşayan Melekşah Güzel (56) ve Alev Celep (50), hayatlarının ikinci baharında üniversiteli oldu. Ege Üniversitesi (EÜ) İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 2. sınıf öğrencisi olan ve aynı hayali paylaşan Güzel ve Celep, mezun olduktan sonra gazetecilik mesleğini yapmayı istediklerini söyledi.

Kentte yaşayan emekli aşçı Melekşah Güzel ve esnaf Alev Celep, hayalleri olan gazetecilik mesleğini yapmak için 2 yıl önce üniversite sınavına girerek, EÜ İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünü kazandı. Aynı hayali paylaşan Güzel ve Celep, okulda tanışarak yakın arkadaş oldu.

'GAZETECİ OLACAĞIM DEDİM'

OKUMANIN yaşı olmadığını belirten Melekşah Güzel, "Bir gün okursam gazeteci olacağım' dedim. Okul bittikten sonra mesleğimi yapmak istiyorum" diye konuştu. Okumayı çok istediğini ancak 19 yaşında evlendiği için bunu yapamadığını dile getiren Alev Celep ise "Birinci tercihim olan gazetecilik bölümünü kazandım, dünyalar benim oldu" ifadelerini kullandı.