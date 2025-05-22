İzmir’de 24 yıl hapisle aranan şahıs yakalandı

İZMİR'İN Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı ekipler, geçtiğimiz gün yapılan uygulamada şüphe üzerine durdukları 32 yaşındaki R.E. isimli şahsı gözaltına aldı. Şahıs üzerinde yapılan sorguda, "İnfaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokma, hükümlü veya tutuklunun kaçması, başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama ve bilişim sistemlerinin kullanılması yoluyla hırsızlık" suçlarından toplam 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı. Şüpheli sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.