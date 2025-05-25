Onat Tüneli’nde geri sayım başladı

İZMİR'İN Buca ile Bornova ilçelerini kesintisiz bir şekilde birbirine bağlayarak kent trafiğine nefes aldıracak olan Onat Tüneli'nde ışık göründü. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, iş makinesine binerek sağ tüpü birleştiren duvarın yıkımına katıldı. Başkan Tugay, çalışmaları bir yıl içinde tamamlamayı hedeflediklerini söyledi. Törene Başkan Dr. Cemil Tugay'ın yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Altan İnanç ve İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları katıldı. Konak Tüneli'nden başlayan ve otogar viyadüklerinde son bulan transit 8,3 kilometrelik yolun en önemli etaplarından 2,5 kilometrelik Buca Onat Tüneli, Buca Ufuk Mahallesi ile Bornova Çamkule arasında yer alıyor. Buca ile Bornova arasını 10 dakikaya indirecek yol sayesinde Konak, Balçova, Çeşme, Urla gibi ilçelerden şehir trafiğine girmeden Bornova, Karşıyaka gibi İzmir'in kuzeyindeki ilçelerin yanı sıra İstanbul ve Ankara yoluna bağlanılabilecek.