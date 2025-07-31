Bisikletiyle duvara çarpan Yusuf öldü

İZMİR'İN Konak ilçesinde duvara çarpan bisikletin sürücüsü Yusuf Deniz (12) hayatını kaybetti, arkasındaki arkadaşı M.C. (14) ise yaralandı. Kıbrıs Şehitleri Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Yusuf Deniz'in kullandığı bisiklet yokuş aşağı inerken, kontrolden çıkarak önce merdiven demirlerine, ardından duvara çarptı. Tedaviye alınan yaralılardan Yusuf Deniz kurtarılamadı. M.C'nin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. 3 yıldır Gürçeşme Kayaspor Kulübü'nde lisanslı futbolcu olan Deniz için İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaşıldı.