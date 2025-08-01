‘Ormanlarımız stres altında’

İZMİR Katip Çelebi Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ufuk Özkan, Türkiye'nin orman ekosistemlerinin sıcaklık artışı, kuraklık ve insan baskısı nedeniyle ciddi bir tehdit altında olduğunu belirtti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerini değerlendiren Dr. Ufuk Özkan, uzun dönem ortalamalarına göre Türkiye geneli maksimum sıcaklıklarda 3,2 santigrat derece artış ve yine Türkiye geneli ortalama sıcaklıklarda da yüzde 15'lik bir artış olduğunu, yağışlarda en az yüzde 30'luk bir azalma yaşandığını belirtti.

Bu değişimin ormanlar üzerindeki su stresini artırdığını kaydeden Dr. Özkan, "Bu veriler, sadece iklimsel değişimleri değil; aynı zamanda orman ekosistemleri üzerindeki olumsuz etkilerini de gözler önüne seriyor. Kritik bir eşikteyiz. Ormanlarımız şiddetli bir stres altında. Ancak tedbirli olup süreci iyi yönettiğimiz sürece bu gidişatı engelleyebiliriz" dedi.