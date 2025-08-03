Olaylı meclis toplantısı

Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen



Toplantı sonrası sosyal medya hesabında yaşanan olaya ait videoyu yayınlayıp, açıklamalarda bulunan AK Parti Kemalpaşa Belediye meclis üyesi ve grup başkanvekili Taslak, belediye başkanı Türkmen'in ifadelerini ve tavrını şiddetle kanadığını ifade etti.

AK Parti grup başkanvekili Recep Tayyip Taslak

Taslak, "Rayiç bedel tespit komisyonunda Kemalpaşa'nın geleceğine bilerek ve isteyerek ipotek koymak isteyen, başkan Türkmen şeffaf, dürüst ve adaletli bir şekilde yönetemediği meclisi sinirli ve gergin bir şekilde yönetmeyi adet edinmiştir. Belediye başkanlığı yapamıyorsanız istifa edin" diye konuştu.