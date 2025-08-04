‘Başörtüsüne tahammül edemeyen bir zihniyet’

İZMİR'DE bir kadın, Alaçatı'da fotoğraf çektirmek isteyen gruba, "AK Parti Kadın Kolları mısınız?" diyerek hadsiz sözlerle sataşmaya çalıştı. AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı yaşanan bu olaya; "Kıyafet tercihi üzerinden yöneltilen sistematik tahammülsüzlüğün güncel bir tezahürüdür" sözleriyle tepki gösterdi.

Çankırı, şöyle söyledi: "Yıllardır özgürlük naraları atanların gerçek sınavı, kendi gibi olmayanla karşılaştığında başlar. Başörtüsüne tahammül edemeyen bir zihniyetin önüne özgürlük tabelası assanız ne yazar?"