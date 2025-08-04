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Haberler İzmir ‘Başörtüsüne tahammül edemeyen bir zihniyet’

‘Başörtüsüne tahammül edemeyen bir zihniyet’

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

‘Başörtüsüne tahammül edemeyen bir zihniyet’

İZMİR'DE bir kadın, Alaçatı'da fotoğraf çektirmek isteyen gruba, "AK Parti Kadın Kolları mısınız?" diyerek hadsiz sözlerle sataşmaya çalıştı. AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı yaşanan bu olaya; "Kıyafet tercihi üzerinden yöneltilen sistematik tahammülsüzlüğün güncel bir tezahürüdür" sözleriyle tepki gösterdi.

‘Başörtüsüne tahammül edemeyen bir zihniyet’

Çankırı, şöyle söyledi: "Yıllardır özgürlük naraları atanların gerçek sınavı, kendi gibi olmayanla karşılaştığında başlar. Başörtüsüne tahammül edemeyen bir zihniyetin önüne özgürlük tabelası assanız ne yazar?"

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