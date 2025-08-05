İzmir’de susuz yaz başladı! Şebekeye göre su kesintisi

İzmir'de Tahtalı Barajı'nın kuruması ve aynı zamanda Çeşme'de yaşanan su kriziyle ilgili İZSU yeni açıklamalarda bulundu. Susuz yaza hazırlık yapan İzmirlilerin şimdi de suları belli saat aralığında kesilecek.

İZSU yetkilileri, '"Küresel iklim krizi ve yetersiz yağışlar nedeniyle İzmir'in su kaynakları kritik seviyelere gerilemiştir. Yüzeysel kaynaklarımız olan barajlarda rezervler tükenme noktasına gelmiş, yeraltı su kaynaklarında (derinkuyular) ise düşen yeraltı su seviyesi nedeniyle verim ve kapasite azalmıştır" açıklamasında bulundu.

DUYURU YAPILACAK

Bugün itibariyle İzmir genelinde gece saatlerinde, planlı ve dönüşümlü su kesintilerine başlanacağı ve su kesintileri, su dağıtım şebekesinin teknik zorunluluklarına göre mahallelerin sadece bir kısmını etkileyebileceği belirtildi. Kesinti tarihleri ve bölgeleri dışında kalan alanlar için ihtiyaç halinde ayrıca duyuru yapılacağı da açıklandı. "İzmir halkının göstereceği anlayış ve dayanışma sayesinde bu zorlu süreci birlikte aşacağımıza inanıyoruz" diyen İZSU yetkilileri 06-21 Ağustos 2025 tarihleri arasında uygulanacak su kesinti programı belirledi.

İŞTE BÖLGELERİN LİSTESİ:

1.BÖLGE İlçeler: Bayraklı, Konak, Gaziemir Kesinti Günleri ve Saatleri:

06 Ağustos Çarşamba 23:00-07 Ağustos Perşembe 05:00 11 Ağustos Pazartesi 23:00-12 Ağustos Salı 05:00

16 Ağustos Cumartesi 23:00-17 Ağustos Pazar 05:00

MAHALLELER: Bayraklı: 75. Yıl, Alpaslan, Cengizhan, Çay, Çiçek, Doğançay, Emek, Fuat Edip Baksı, Gümüşpala, Körfez, Muhittin Erener, Org. Nafiz Gürman, Onur, Postacılar, Refik Şevket İnce, Soğukkuyu, Yamanlar Konak: 1. Kadriye, 19 Mayıs, 2. Kadriye, 26 Ağustos, Anadolu, Atamer, Boğaziçi, Cengiz Topel, Çınartepe, Çimentepe, Duatepe, Emir Sultan, Ferahlı, Güzelyurt, Hasan Özdemir, Huzur, Kocatepe, Levent, Mehmet Akif, Mehtap, Murat, Saygı, Selçuk, Trakya, Ulubatlı, Vezirağa, Yavuz Selim, Zafertepe, Zeybek Gaziemir: Aktepe, Atatürk, Atıfbey, Beyazevler, Binbaşı Reşat Bey, Dokuz Eylül, Emrez, Fatih, Gazi, Gazikent, Hürriyet, Irmak, Menderes, Sevgi, Yeşil, Zafer

2.BÖLGE İlçeler: Karşıyaka, Çiğli Kesinti Günleri ve Saatleri:

07 Ağustos Perşembe 23:00-08 Ağustos Cuma 05:00 12 Ağustos Salı 23:00-13 Ağustos Çarşamba 05:00

17 Ağustos Pazar 23:00-18 Ağustos Pazartesi 05:00

MAHALLELER: Karşıyaka: Aksoy, Alaybey, Atakent, Bahariye, Bahçelievler, Bahriye Üçok, Bostanlı, Cumhuriyet, Dedebaşı, Demirköprü, Donanmacı, Fikri Altay, Goncalar, İmbatlı, İnönü, Mavişehir, Mustafa Kemal, Nergiz, Şemikler, Tersane, Tuna, Yalı Çiğli: Ahmet Efendi, Ahmet Taner Kışlalı, Ataşehir, Aydınlıkevler, Balatçık, Cumhuriyet, Çağdaş, Çamlıkent (Evka-2), Evka-6, Güzeltepe, Kaklıç, Köyiçi, Küçük Çiğli, Maltepe, Mustafa Kemal, İnönü, Sasalı Merkez, Şirintepe, Yakakent, 29 Ekim, 30 Ağustos, 9 Eylül, Atatürk, Egekent, Esentepe, Evka-5, Gazi Mustafa Kemal, Harmandalı, İstiklal, İzkent, Uğur Mumcu, Yeni

3.BÖLGE İlçeler: Buca, Karabağlar, Bornova (Gökdere), Karşıyaka (Örnekköy) Kesinti Günleri ve Saatleri:

08 Ağustos Cuma 23:00-09 Ağustos Cumartesi 05:00

13 Ağustos Çarşamba 23:00-14 Ağustos Perşembe 05:00 18 Ağustos Pazartesi 23:00-19 Ağustos Salı 05:00

MAHALLELER: Buca: 29 Ekim, Adatepe, Akıncılar, Atatürk, Aydoğdu, Barış, Buca Koop, Buca OSB, Cumhuriyet, Çağdaş, Çaldıran, Çamlık, Çamlıkule, Çamlıpınar, Dicle, Doğanlar, Dumlupınar, Efeler, Fırat, Gaziler, Göksu, Hürriyet, İnkılap, İnönü, İzkent, Karanfil, Kaynaklar Merkez, Kozağaç, Kuruçeşme, Laleli, Menderes, Murathan, Mustafa Kemal, Seyhan, Şirinkapı, Ufuk, Vali Rahmi Bey, Yaylacık, Yenigün, Yeşilbağlar, Yıldız, Yıldızlar, Yiğitler, Zafer Karabağlar: Abdi İpekçi, Ali Fuat Erden, Aydın, Bahriye Üçok, Barış, Cennetçeşme, Devrim, Emrez, Gazi, Günaltay, İhsan Alyanak, Kibar, Limontepe, Metin Oktay, Özgür, Peker, Sevgi, Uğur Mumcu, Umut, Uzundere, Yaşar Kemal, Yunus Emre, Yurtoğlu, Yüzbaşı Şerafettin Bornova: Gökdere Karşıyaka: Latife Hanım, Örnekköy, Yamanlar, Zübeyde Hanım

4.BÖLGE İlçeler: Bornova, Bayraklı, Altındağ, Pınarbaşı Kesinti Günleri ve Saatleri:

09 Ağustos Cumartesi 23:00-10 Ağustos Pazar 05:00 14 Ağustos Perşembe 23:00-15 Ağustos Cuma 05:00 19 Ağustos Salı 23:00-20 Ağustos Çarşamba 05:00

MAHALLELER: Bayraklı: Manavkuyu, Mansuroğlu, Osmangazi Bornova: Atatürk, Barbaros, Birlik, Çamiçi, Çamkule, Çınar, Doğanlar, Egemenlik, Eğridere, Ergene, Erzene, Evka-3, Evka-4, Gazi Osman Paşa, Gürpınar, Işıklar, İnönü, Karacaoğlan, Kavaklıdere, Kazımdirik, Kemalpaşa, Kızılay, Koşukavak, Laka, Meriç, Merkez, Mevlana, Naldöken, Rafetpaşa, Serintepe, Tuna, Ümit, Yeşilçam, Yeşilova, Yıldırım Beyazıt, Yunus Emre, Zafer

5.BÖLGE İlçeler: Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Konak, Karabağlar (kısmen) Kesinti Günleri ve Saatleri:

10 Ağustos Pazar 23:00-11 Ağustos Pazartesi 05:00

15 Ağustos Cuma 23:00-16 Ağustos Cumartesi 05:00

20 Ağustos Çarşamba 23:00-21 Ağustos Perşembe 05:00

MAHALLELER:

Balçova: Bahçelerarası, Eğitim, Fevzi Çakmak, İnciraltı, Korutürk, Onur, Teleferik, Çetin Emeç Narlıdere: 2. İnönü, Altıevler, Atatürk, Çamtepe, Çatalkaya, Huzur, Ilıca, Limanreis, Narlı, Sahilevleri, Yenikale Güzelbahçe: Atatürk, Çamlı, Çelebi, Kahramandere, Küçükkaya, Maltepe, Mustafa Kemal Paşa, Siteler, Yaka, Yalı, Yelki Konak: Göztepe, Alsancak, Mersinli, Kültür, Yenişehir, Zeytinlik, Çankaya, Güzelyalı ve diğer mahalleler (tam liste için ek listeye bakınız) Karabağlar: Adnan Süvari, Aşık Veysel, Bahar, Basın Sitesi, Bozyaka, Doğanay, Esenlik, Gülyaka, Kazım Karabekir, Maliyeciler, Refet Bele, Reis, Salih Omurtak, Şehitler, Tahsin Yazıcı, Vatan, Üçkuyular

'İZMİR ÇÖZÜM BEKLİYOR'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın kentteki su kesintileriyle ilgili yaptığı açıklamalarda Devlet Su İşleri'ni (DSİ) ve AK Parti milletvekillerini hedef almasına, AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'dan sert tepki geldi. Bursalı, "Siyaseti sorumluluktan kaçış aracı değil, çözüm üretme zemini olarak gören biri olarak soruyorum: Siz ne yaptınız? Devlet kurumlarının İzmir için bugüne kadar hayata geçirdiği büyük su yatırımları ortada. Gördes Barajı, Karareis Barajı, Tahtalı Havzası gibi yatırımlar bu milletin vergileriyle yapılmış kamu eserleridir. İzmir'in kötü anılmasının sebebi 'naiflik' değil, yıllardır süregelen CHP belediyeciliğinin hizmet üretememesi ve kronik sorunları çözememesidir. İzmir için artık bahane değil, hizmet üretme zamanıdır. Merkezi hükümetle kavga ederek değil, iş birliği yaparak bu sorunlar çözülür. Sayın Tugay'a çağrım nettir: Polemik değil, proje üretin. Mağduriyet değil, maharet gösterin. İzmir susuz, İzmirli öfkeli. Ve İzmir artık çözüm bekliyor" ifadelerini kullandı.

'ÖNLEM İÇİN ÇOK GEÇ KALDIK'

TÜRKİYE Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, kuraklıkla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Daha önce de konuyla ilgili uyarılar yapan Yaşar, "Bu önlem geç kalındı. Geçen sene su kesintilerinin yapılması gerekiyordu. Ege Bölgesi'nde sonbahar ve kış mevsimleri normalden daha kurak geçti. Kuraklık yıllardır bekleniyordu. Hazırlanmadık, bütün geçmiş ülkeler kuraklığa hazır. Ama biz değiliz. Çok geç kalındı" ifadelerini kullandı.