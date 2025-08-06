Haberleşme römorku ile afetlerde iletişim kesilmeyecek

İZMİR'İ afetlere karşı dayanıklı ve dirençli hale getirme hedefiyle çalışan İzmir Büyükşehir Belediyesi (İzBB), Türkiye'ye örnek olacak bir çalışmayı hayata geçirdi. Afetlerde hem saha çalışanlarının hem de yurttaşların iletişim ihtiyaçlarını karşılamak için 3 acil durum haberleşme römorkunu kente kazandırıldı. Acil Durum Haberleşme Römorku; internetten mobil şarj istasyonlarına, anons ve aydınlatma sistemlerinden kamera ve jeneratörlere kadar pek çok bileşeni bünyesinde barındırıyor. Sistem, 24 saat kesintisiz hizmet sunuyor ve uzaktan kontrol edilebiliyor. Türkiye'de bu özelliklere sahip entegre bir sistemi hayata geçiren ilk yerel yönetim olan İzmir Büyükşehir Belediyesi, afet yönetimi konusunda örnek bir belediyecilik anlayışı sergiliyor. Afet römorkları olası bir afet durumunda sahada görev alacak arama kurtarma ekiplerinin kesintisiz bir şekilde çalışabilmesini sağlayacak.