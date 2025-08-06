İzmirli minikler robotik teknolojiyle tanıştılar

İZMİR Büyükşehir Belediyesi (İzBB) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı AR-GE İnovasyon Şube Müdürlüğü bünyesindeki FabrikaLab İzmir, Diyez Robotics iş birliği ile İzmirli çocuklara özel RoboCup etkinliği gerçekleştirdi. 8-12 yaş aralığındaki çocuklara yönelik düzenlenen etkinlikte, robotik teknolojiler teorik ve pratik olarak anlatıldı. Etkinlik, çocuklara temel kodlama becerilerini kazandırmak, takım çalışması, analitik düşünme ve problem çözme gibi 21. yüzyıl yetkinliklerini desteklemek amacıyla tasarlandı. Hem eğitici hem de eğlenceli içeriğiyle çocukların ilgisini çeken RoboCup, yarının mucitlerini ve mühendislerini yetiştirme yolunda önemli bir adım oldu.